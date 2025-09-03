عبوة ناسفة تهز المزة بدمشق.. محاولة استهداف أمني وتنبيه رسمي

شهدت العاصمة السورية دمشق صباح اليوم انفجارًا محدودًا ناتجًا عن عبوة ناسفة قرب حي المزة 86، دون تسجيل أي خسائر بشرية، بحسب ما أفاد مراسل "العربية/الحدث".
وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أن العبوة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي في المنطقة، مشيرًا إلى أن وحدات الأمن استجابت فورًا للحادث، وجرى تطويق الموقع وتأمينه بالكامل.
وأوضح العميد عاتكة، في تصريح نقله حساب وزارة الداخلية على "تلغرام"، أن الجهات المختصة باشرت على الفور تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات الانفجار وتحديد الجهة المسؤولة عنه، واصفًا العملية بـ"الإرهابية".
وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على انفجار مشابه وقع في 16 أغسطس الماضي في الحي ذاته، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة قديمة دون أن تسفر عن إصابات، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السورية (سانا) والتلفزيون الرسمي حينها.