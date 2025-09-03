عبوة ناسفة تهز المزة بدمشق.. محاولة استهداف أمني وتنبيه رسمي

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على انفجار مشابه وقع في 16 أغسطس الماضي في الحي ذاته، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة قديمة دون أن تسفر عن إصابات، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السورية (سانا) والتلفزيون الرسمي حينها.