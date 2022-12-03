موسكو تُبدي استعدادها لتعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل للبلدان المحتاجة

وتابع الدبلوماسي الروسي، وفق "روسيا اليوم": "في عام 2022 حقّقت روسيا رقماً قياسياً في إنتاج الحبوب- 152.2 مليون طن، ونحن على استعدادٍ لتوريد الحبوب الروسية، إلى الدول المحتاجة جداً بشكل مجاني (500 ألف طن)، وكذلك أن نوفر البديل للحبوب الأوكرانية بالكامل، التي تشكل 2% فقط من الإنتاج العالمي بأسعارٍ معقولة لجميع البلدان المعنية".