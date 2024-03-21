"بمحض الصدفة".. توقيف سيارة مشبوهة يوقع بشبكة تجسس إسرائيلية في بيروت

وأضافت أن الجاسوسين المعتقلين زودا إسرائيل بتفاصيل حول العديد من المناطق، بما في ذلك بيروت والضاحية الجنوبية، وقاما بمسح شامل للشوارع والمباني وأسماء المتاجر ومعلومات عن الأشخاص والسكان، والحي الذي اغتيل فيه نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أسبوعين من الحادثة.