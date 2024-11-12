حصاد أسبوع.. "التعاون الإسلامي" توثّق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وعلى صعيد هدْم واحتلال وحرق المنازل، فقد بلغ عددها خلال أسبوع الرصد "22" منزلًا؛ حيث هدمت قوات الاحتلال 16 منزلًا موزَّعة على الضفة الغربية والقدس المحتلّة، وأحرقت آخر في مخيم جنين، واحتلّت منزلًا في رام الله، وهدمت محلًّا تجاريًّا، وأحرقت آخر في مخيم طولكرم، كما دمّر المستوطنون 4 كرافانات "بيوت متنقلة" في بلدة السعير بالخليل، وطردت سكانها.