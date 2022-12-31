الرئاسة الفلسطينية: اعتماد مشروع قرار أممي خاص بالممارسات الإسرائيلية انتصار للعدالة

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان: هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، غير القابلة للتصرف، وأنه آن الأوان أن يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وفق القانون الدولي.