تقديرات أممية.. 100 ألف شخص فروا من لبنان تجاه سوريا والتدفق مستمر

كما أشار ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المنطقة قبل ذلك بيوم، إلى أن النسبة بين هؤلاء الفارّين هي 80% من السوريين العائدين إلى بلدهم مقابل 20% من اللبنانيين الفارين من بلدهم.