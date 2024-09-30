تقديرات أممية.. 100 ألف شخص فروا من لبنان تجاه سوريا والتدفق مستمر

بلغ عدد الفارّين من الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى سوريا، نحو 100 ألف شخص؛ وفق ما أفاد به مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الاثنين.
وكتب غراندي عبر منصة "إكس": "عدد الأشخاص الذين عبروا إلى سوريا من لبنان هربًا من الغارات الإسرائيلية، بلغ 100 ألف، من لبنانيين وسوريين"؛ مضيفًا أن "التدفق مستمر".
وأضاف -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متواجدة في 4 نقاط عبور"؛ لمساعدة هؤلاء الأشخاص، "إلى جانب السلطات المحلية والهلال الأحمر السوري".
وكانت المفوضية قد أعلنت السبت أن أكثر من 50 ألف شخص فروا إلى سوريا.
كما أشار ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المنطقة قبل ذلك بيوم، إلى أن النسبة بين هؤلاء الفارّين هي 80% من السوريين العائدين إلى بلدهم مقابل 20% من اللبنانيين الفارين من بلدهم.
وكثّف جيش الاحتلال قصفه على لبنان اعتبارًا من 23 سبتمبر؛ معلنًا أن الهدف هو السماح بعودة سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا بسبب تبادل النيران مع "حزب الله".
وأدت هذه الضربات إلى حركة نزوح كبرى داخل لبنان وإلى سوريا.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، عن عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص متضرر من النزاع في لبنان.
وقال ماثيو هولينغوورث مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان: "مع تفاقم الأزمة، نستعد لمساعدة ما يصل إلى مليون شخص، عبر تقديم المال نقدًا والمساعدة الغذائية"؛ داعيًا المجموعة الدولية إلى المساهمة بحوالى 105 ملايين دولار لتمكين المنظمة من تنظيم تمويل هذه العمليات حتى نهاية السنة.