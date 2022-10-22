"أبو الغيط" يُدين الهجوم الحوثي على ميناء الضبة النفطي

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في تصريح له اليوم: إن التصعيد الحوثي الخطير في هذا التوقيت، يمثل استهتارًا وتحديًا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة، الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، كما يكشف مجددًا وجه جماعة الحوثي الحقيقي.