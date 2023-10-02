"ترامب" يهاجم القاضي والمدعية أمام المحكمة: يطاردونني لأنني قريب من الفوز بالرئاسة

وأكد الرئيس السابق أنه "لا مخالفات على شركاتي كما لا توجد ضحية في هذه القضية"، مشددًا على أن المدعية العامة والقاضي فاسدان، وأن مطاردته سياسية بسبب تقدمه على بايدن والمرشحين الجمهوريين في الاستطلاعات. وأشار إلى أن (الرئيس جو) بايدن لا يفقه أي شيء في إدارة البلاد، وهو فاسد، والولايات المتحدة في انهيار مستمر، وأن "هناك محاولة لإيذائي في الانتخابات المقبلة، وسبب المطاردة هو ترشحي للرئاسة"، بحسب تعبيره. وتساءل ترامب: "لماذا لم تتحرك القضايا قبل سنوات بل في منتصف حملتي الانتخابية".