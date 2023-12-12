أمريكا تعاقب أكثر من 100 فرد وكيان مرتبطين بروسيا

وأوضحت وزارة الخارجية أنها صنفت أكثر من 100 فرد وكيان، يستهدفون قدرات تصدير وإنتاج الطاقة المستقبلية في روسيا، وقطاع المعادن والتعدين، وشبكات الدول الثالثة، التي تسهل التهرب من العقوبات والتحايل عليها، وفقاً لـ"فرانس برس".