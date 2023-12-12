العالم
أمريكا تعاقب أكثر من 100 فرد وكيان مرتبطين بروسيا
اتهمتهم بدعم المجهود الحربي لموسكو وأنشطة ضارة أخرى
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الخزانة، اليوم (الثلاثاء)، عقوبات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجهود الحربي الروسي والأنشطة الضارة الأخرى.
وأوضحت وزارة الخارجية أنها صنفت أكثر من 100 فرد وكيان، يستهدفون قدرات تصدير وإنتاج الطاقة المستقبلية في روسيا، وقطاع المعادن والتعدين، وشبكات الدول الثالثة، التي تسهل التهرب من العقوبات والتحايل عليها، وفقاً لـ"فرانس برس".
وصنفت الوزارتان أيضاً العديد من شركات الشحن، التي شاركت في نقل الذخائر بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا.