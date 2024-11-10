مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث إطلاق نار جنوب العاصمة البريطانية لندن

وتشير التقارير إلى أن الحادث وقع في أحد الشوارع جنوبي العاصمة لندن؛ إذ تم إطلاق النار بشكل مفاجئ؛ ما أسفر عن وفاة أحدهم في الحال، ونقل آخرَيْن إلى المستشفى لتلقِّي العلاج.