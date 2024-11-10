مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث إطلاق نار جنوب العاصمة البريطانية لندن

كشفت تقارير صحفية عن مقتل شخص، وإصابة شخصَيْن آخرَيْن، في حادث إطلاق نار وقع مساء اليوم بمنطقة جنوب لندن، وفق ما أفادت به "العربية نت".
وتشير التقارير إلى أن الحادث وقع في أحد الشوارع جنوبي العاصمة لندن؛ إذ تم إطلاق النار بشكل مفاجئ؛ ما أسفر عن وفاة أحدهم في الحال، ونقل آخرَيْن إلى المستشفى لتلقِّي العلاج.
من جانبها، حاصرت الشرطة المنطقة، وبدأت في جمع الأدلة، ومراجعة كاميرات المراقبة؛ للوقوف على تفاصيل الحادث.
ولم تُصدر السلطات بيانًا حول هوية الضحايا، أو الدافع وراء الهجوم، فيما أعربت الشرطة عن التزامها بالتحقيق الكامل؛ لتقديم الجناة للعدالة.
ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة البريطانية في الآونة الأخيرة؛ وهو ما يثير قلق السكان حول تصاعُد العنف واستخدام الأسلحة النارية في بعض الأحياء.