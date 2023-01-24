"فضيحة فساد بأوكرانيا" تقيل مسؤولين.. و"زيلنيسكي" يتعهد بالمكافحة في أسبوع

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد، وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع، وقال: "سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي لكن كل ذلك سيكون عادلًا".