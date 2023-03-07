الدول العربية تعرب عن قلقها تجاه حوادث حرق القرآن الكريم وخيبة أملها لتجنُّب المؤسسات الأممية إدانتها

وأكدت أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه للإسهام في حالة الاستقطاب والتسييس التي يشهدها مجلس حقوق الإنسان؛ لما لها من تداعيات سلبية على فعاليات المجلس ومصالح السواد الأعظم من الدول، كما حثته على تناول قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول على قدم المساواة، في إطار من الحيادية والتعاون البنّاء، بما في ذلك الحق في التنمية، وتعزيز برامج الدعم الفني وبناء القدرات.