بسبب حادثة طائرة الرئيس الإيراني.. "بايدن" يقطع إجازته

قطع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إجازته وعاد للبيت الأبيض لإحاطة عاجلة بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث كان رئيسي مسافرًا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الوزارة تراقب عن كثب تقارير عن احتمال تعرض طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد الليهان لمصاعب في الهبوط.
وكانت قد أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلاً عن تقارير إخبارية، الأحد، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريًا دون مزيد من التفاصيل.