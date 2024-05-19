بسبب حادثة طائرة الرئيس الإيراني.. "بايدن" يقطع إجازته

وكانت قد أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلاً عن تقارير إخبارية، الأحد، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريًا دون مزيد من التفاصيل.