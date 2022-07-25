مجلس الأمن يدين هجوم دهوك.. ويؤكد على استقلال وسيادة العراق

ونشرت بعثة إيرلندا بالأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر البيان، الذي حث فيه أعضاء المجلس كافة الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية وغيرها من السلطات المعنية لدعم التحقيقات، بعد مقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال في الهجوم.