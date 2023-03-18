موسكو تعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بوتين "باطلًا وعديم الأهمية"

من جهتها، قالت مفوضة حقوق الطفولة الروسية ماريا لفوفا التي صدرت بحقها أيضًا مذكرة توقيف من المحكمة، "فرضت علي عقوبات من جميع الدول، حتى اليابان، والآن مذكرة توقيف... لكننا سنواصل عملنا"، وفق ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء. وأضافت ساخرة: "من الجميل أن المجتمع الدولي قد قدّر عملنا لمساعدة أطفال بلادنا وأننا لا نتركهم في مناطق العمليات العسكرية ونخرجهم منها".