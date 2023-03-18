موسكو تعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بوتين "باطلًا وعديم الأهمية"

عبرت روسيا عن سخريتها من قرار المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بتوقيف الرئيس فلاديمير بوتين "لمسؤوليته في جرائم حرب" ارتكبت في أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في رسالة عبر تطبيق تلغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا... وباطلة". وروسيا لا تعترف بالقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عضوًا في نظام روما التأسيسي.
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونيا"، بعد الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقالت زاخاروفا إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا".
وتابعت زاخاروفا أن "روسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة. وقالت إن مذكرات "التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيًا" بالنسبة لروسيا.
من جهتها، قالت مفوضة حقوق الطفولة الروسية ماريا لفوفا التي صدرت بحقها أيضًا مذكرة توقيف من المحكمة، "فرضت علي عقوبات من جميع الدول، حتى اليابان، والآن مذكرة توقيف... لكننا سنواصل عملنا"، وفق ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء. وأضافت ساخرة: "من الجميل أن المجتمع الدولي قد قدّر عملنا لمساعدة أطفال بلادنا وأننا لا نتركهم في مناطق العمليات العسكرية ونخرجهم منها".