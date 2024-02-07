رغم التحذيرات الدولية من كارثة.. "نتنياهو" يأمر الجيش بالاستعداد لعملية عسكرية في رفح

أعلن رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة في القدس المحتلّة، اليوم "الأربعاء"؛ أنّه أمر القوات الإسرائيلية بالاستعداد لعملية عسكرية في رفح، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية في المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني.