العالم

رغم التحذيرات الدولية من كارثة.. "نتنياهو" يأمر الجيش بالاستعداد لعملية عسكرية في رفح

أشار إلى مواصلة القتال حتى النهاية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أعلن رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة في القدس المحتلّة، اليوم "الأربعاء"؛ أنّه أمر القوات الإسرائيلية بالاستعداد لعملية عسكرية في رفح، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية في المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني.

وقال "نتنياهو": "جنودنا اليوم يقاتلون في خان يونس، وهي المركز الرئيسي لحماس، وأصدرنا تعليمات للجيش بالاستمرار في القتال، والاستعداد لعملية في رفح، ولن يكون هناك جزء محصن في غزة".

وأضاف: "سنواصل القتال حتى النهاية، والانتصار المطلق سيضمن الأمن لإسرائيل سواء في الشمال أو في الجنوب".

بنيامين نتنياهو
القوات الإسرائيلية
قطاع غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
القدس المحتلة
رفح

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org