الاتحاد الأوروبي: دعم غير مشروط لأوكرانيا للانتصار على روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم (السبت)، عن دعم غير مشروط من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وأن عليها الانتصار في مواجهة الهجمات الروسية للدفاع عن القيم الأوروبية.
وقالت أورسولا فون دير لاين، في كلمة ألقتها خلال حديث لحزبها المسيحي الديمقراطي في دوسلدورف بألمانيا: "نقف إلى جانب أوكرانيا دون أي شروط"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت: "إن كييف تحارب من أجل قيمنا المشتركة، وإنها تحارب من أجل احترام القانون الدولي ومبادئ الديمقراطية، ولهذا السبب يتعين على أوكرانيا أن تنتصر في هذه الحرب".