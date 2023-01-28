الاتحاد الأوروبي: دعم غير مشروط لأوكرانيا للانتصار على روسيا

وأضافت: "إن كييف تحارب من أجل قيمنا المشتركة، وإنها تحارب من أجل احترام القانون الدولي ومبادئ الديمقراطية، ولهذا السبب يتعين على أوكرانيا أن تنتصر في هذه الحرب".