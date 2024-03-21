"الأولى على الإطلاق".. أكثر من 30 دولة تشارك في قمة للترويج للطاقة النووية

وعند معلم أتوميوم الشهير في بروكسل الذي شُيّد من أجل المعرض الدولي عام 1958، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي: "هذه معركة يتعيّن علينا فيها استخدام جميع مصادر الطاقة القابلة للنشر والخالية من ثاني أكسيد الكربون من أجل التحدي المشترك".