إيطاليا تطرح مبادرة لإزالة الألغام في غزة وتدريب قوات الأمن الفلسطينية

أفادت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية بأن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تعتزم طرح مبادرة جديدة للمشاركة في إزالة الألغام في قطاع غزة، من خلال إرسال وحدات هندسية إيطالية متخصصة في الهندسة العسكرية، ضمن جهود دولية تهدف إلى استقرار القطاع بعد الحرب.
ووفق الصحيفة، ستعرض ميلوني تفاصيل المبادرة خلال زيارتها إلى البيت الأبيض، حيث تخطط الحكومة الإيطالية للمساهمة في إدارة القطاع وعمليات إعادة الإعمار.
وتشير الخطة إلى أن إزالة الألغام ستكون مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر، تتولاها فرق ميدانية ذات خبرة واسعة في هذا المجال.
ويبحث مجلس الوزراء الإيطالي إمكانية إرسال وحدات من قوات الكارابينييري إلى المنطقة، لتتولى تدريب ومرافقة قوات الأمن الفلسطينية المستقبلية، على أن يضم الفريق نحو مئتي عنصر.
وقد يبدأ التدريب – بحسب الخطة الأولية – في مدينة أريحا بالضفة الغربية، إلا أن التوتر الأمني يجعل تنفيذ المشروع هناك غير مرجح حاليًا.
واقترحت الحكومة الإيطالية بديلًا يتمثل في استخدام مركز تدريب في مدينة فيتشنزا الإيطالية، حيث تمتلك قوات الكارابينييري خبرة في تدريب مجندين أجانب، مع إمكانية استقبال الدفعات الفلسطينية الأولى هناك.