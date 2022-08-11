في حال إغلاق الممرات البحرية.. تجربة إسبانية لاستيراد الحبوب الأوكرانية بالقطار

وتسببت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير في توقف صادرات الحبوب الأوكرانية، وهو ما أدى إلى محاصرة ما يصل إلى 25 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى في موانئ كييف على البحر الأسود.