إصابة خبراء عسكريين إيرانيين في الهجوم الصاروخي بدمشق

قالت مصادر لـ"رويترز" إن الهجوم الصاروخي الذي وقع في دمشق يوم الأحد وحمّلت سوريا إسرائيل المسؤولية عنه؛ أصاب منشأة كان يجتمع فيها مسؤولون إيرانيون لدفع برامج لتطوير قدرات الطائرات المُسَيرة أو الصواريخ الخاصة بحلفاء طهران في سوريا.
وتشكّل إيران داعمًا رئيسيًّا للرئيس السوري بشار الأسد في الصراع المستعر في بلاده منذ 12 عامًا. وعلى خلفية دعم إيران لدمشق ولـ"حزب الله" اللبناني؛ تنفّذ إسرائيل ضربات جوية بشكل دوري؛ بهدف كبح قوة طهران العسكرية خارج الأراضي الإيرانية.
وذكر مصدر مقرب من الحكومة السورية مطّلع، بشأن هجوم يوم الأحد والهدف المقصود، أن الهجوم أصاب تجمعًا لخبراء فنيين سوريين وإيرانيين معنيّين بتصنيع الطائرات المُسَيرة، ومع ذلك قال إنه لم يسفر عن مقتل أي خبير إيراني رفيع المستوى.
وقال المصدر لـ"رويترز": "الضربة أصابت المركز الذي كانوا يجتمعون فيه، وكذلك شقة في مبنى سكني. قُتل مهندس سوري ومسؤول إيراني ليس رفيع المستوى".