إصابة خبراء عسكريين إيرانيين في الهجوم الصاروخي بدمشق

وذكر مصدر مقرب من الحكومة السورية مطّلع، بشأن هجوم يوم الأحد والهدف المقصود، أن الهجوم أصاب تجمعًا لخبراء فنيين سوريين وإيرانيين معنيّين بتصنيع الطائرات المُسَيرة، ومع ذلك قال إنه لم يسفر عن مقتل أي خبير إيراني رفيع المستوى.