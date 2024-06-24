وزارة الصحة الفلسطينية تُنَدد باستهداف الاحتلال للأطقم الطبية

وأكدت أنها ستواصل أداء عملها الإنساني رغم القتل الممنهج للكوادر الطبية، مبينة استشهاد نحو ٥٠٠ من الكوادر الطبية منذ بدء العدوان على القطاع مطلع أكتوبر الماضي، واعتقال 310 آخرين استشهد عدد منهم في سجون الاحتلال بسبب التعذيب.