"سلبي".. "موديز" تخفّض تصنيف إسرائيل إلى "Baa1"

وأشارت "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه عادة ما يعني فقدان التصنيف الائتماني عند الدرجة الاستثمارية ارتفاعاً حاداً في تكلفة خدمة الدين، وقد يجبر بعض المستثمرين على بيع ممتلكاتهم، وهو ما يزيد الضغوط على سعر السندات الإسرائيلية في السوق لدفعه إلى الانخفاض.