عن احتجاجات الجامعات الأمريكية.. "الرشيد": حدث أسوأ ما تخاف منه "إسرائيل"

ويضيف "الرشيد" قائلاً: "الأشد خطورة على دولة الاحتلال، أن هذا العدوان الإسرائيلي على غزة قد أتى بنتائج لم يتصور ساسة الكيان حجمها، إذ أخذت الشعوب خارج المنطقة العربية وتحديداً الغربية، تدرك أن معاناة الشعب الفلسطيني - ولا أتحدث عن القيادات - بدأت منذ ما يقرب من تسعة عقود من الزمن، وليست وليدة اليوم. كما بدأت قطاعات عريضة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين عدا عن باقي شعوب تلك الدول، يدركون حقيقة هذا الكيان وكيف أنهم ينتقمون من ما وقع عليهم من النازيين ومن قبلهم، فيصبون نيران أحقادهم وعقدهم النفسية والتاريخية على رؤوس أطفال ونساء وشيوخ غزة كما فعلوها في مختلف حروبهم على العرب. وهذا أخشى ما يخشاه الإسرائيليون، أقصد به انكشاف زيف ادعاءاتهم أمام الرأي العام الغربي وليس الحكومات، وهذه الأخيرة يؤثر عليها الرأي العام والناخبون بطبيعة الحال".