نعى "هنية".. إسرائيل تحقّق مع خطيب المسجد الأقصى و"بن غفير" يدخل على الخط!

وفي تعليقه على ذلك، قال "بن غفير" على منصة "إكس": "أمر التحقيق بشبهة التحريض يقع ضمن صلاحيات النيابة العامة؛ لذلك بعد خطاب تحريضي خطير للشيخ عكرمة في الحرم القدسي، توجّهت الشرطة للنظر في فتح تحقيق ضده".