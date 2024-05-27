ارتكاب إسرائيل مجزرة مخيم رفح.. ما الحماية التي يكفلها القانون الدولي للمدنيين؟

وتحظر المادة الهجمات العشوائية، وتعتبر أن الهجمات العشوائية هي "الهجوم الذي يمكن أن يُتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارًا بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلط من هذه الخسائر والأضرار". والهجوم العشوائي كذلك هو "الهجوم قصفًا بالقنابل، أيًّا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددًا من الأهداف العسكرية واضحة التباعد والتميز بعضها عن بعض، والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزًا من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد".