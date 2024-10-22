تراجع القتال البري في الخرطوم... الجيش يستهدف مواقع الدعم السريع بالمسيرات والمدفعية

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم تراجعاً في حدة القتال البري، فيما كثف الجيش السوداني استهداف مواقع قوات الدعم السريع في وسط وجنوب الخرطوم وشرق النيل باستخدام المسيرات والمدفعية، وفق ما نقلت "العربية نت".
ويأتي هذا التطور بعد انشقاق مفاجئ لقائد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، الذي أعلن انضمامه للجيش السوداني.
وتشكل هذه الخطوة ضربة كبيرة لقوات الدعم السريع، حيث تسيطر على نسبة كبيرة من ولاية الجزيرة، التي تمثل شرياناً استراتيجياً لإمدادات الجيش في العاصمة.
وأكدت مصادر "العربية/الحدث" أن الاتفاق الذي أدى إلى انشقاق كيكل تم بتنسيق من قيادات أهلية واستخبارات الجيش.