الصليب الأحمر يحذر من تكدس آلاف اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد

حذر بيير كريمر المسؤول الكبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم (الثلاثاء)، من أن اللاجئين السودانيين يتدفقون إلى تشاد بوتيرة سريعة جداً، ولدرجة يستحيل معها نقلهم جميعًا إلى أماكن أكثر أمانًا قبل بدء موسم الأمطار في أواخر يونيو (حزيران) المقبل، وأن ذلك ينذر بخطر وقوع كارثة.
وقال "كريمر" من نيروبي في مؤتمر صحفي عقد في جنيف عبر رابط فيديو: "نعلم أننا لن نتمكن من نقلهم جميعًا قبل موسم الأمطار"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "الأمر يشبه السباق الآن لنقل أكبر عدد ممكن... نحن معرضون لخطر حدوث كارثة إنسانية كبيرة في هذه المنطقة".
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أوضحت هذا الأسبوع، أن ما بين 60 إلى 90 ألفًا فروا إلى تشاد المجاورة منذ اندلاع الصراع في السودان الشهر الماضي، وتكدس عشرات الآلاف في مخيم مؤقت بقرية بوروتا .
ويتوقع أن يكون الوصول إلى المنطقة صعبًا بعد بدء موسم الأمطار لأن الجداول الكبيرة، المعروفة باسم الوديان، ستحول دون وصول الإمدادات.