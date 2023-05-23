الصليب الأحمر يحذر من تكدس آلاف اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أوضحت هذا الأسبوع، أن ما بين 60 إلى 90 ألفًا فروا إلى تشاد المجاورة منذ اندلاع الصراع في السودان الشهر الماضي، وتكدس عشرات الآلاف في مخيم مؤقت بقرية بوروتا .