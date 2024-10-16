عقب زيارة ولي العهد.. الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يدخل الخدمة منتصف 2025

أعلن رئيسُ مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنّ خطّ الربط الكهربائي بين السعودية ومصر سيبدأ تشغيله في مايو أو يونيو من العام المقبل، بقدرة أولية تبلغ 1500 ميغاواط، من إجمالي 3000 ميغاواط؛ وذلك وفق ما أفادت به "سكاي نيوز عربية".
وخلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء، أوضح "مدبولي" أنّ هذا المشروع يمثّل نقلة نوعية في مجال التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أنّ هذه المرحلة تأتي ضمن جهود لتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الطاقة.
وجاء الإعلان بالتزامن مع توقيع مصر والسعودية على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والتي تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر. الاتفاقية تمّ توقيعها خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي شهدت أيضًا التوقيعَ على تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي" لمتابعة العلاقات الثنائية وتطويرها.
وأكّد بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن المباحثات بين سمو ولي العهد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجالات: الطاقة، النقل، والسياحة، إلى جانب التبادل التجاري والاستثماري.