عقب زيارة ولي العهد.. الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يدخل الخدمة منتصف 2025

وخلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء، أوضح "مدبولي" أنّ هذا المشروع يمثّل نقلة نوعية في مجال التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أنّ هذه المرحلة تأتي ضمن جهود لتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الطاقة.