وزير الزراعة اللبناني: نشهد واحدة من أكبر موجات التدمير والنزوح

قال وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن إن لبنان يشهد واحدة من أكبر موجات التدمير والنزوح في تاريخه الحديث؛ حيث وصل عدد النازحين إلى مليون لاجئ.
وأضاف الوزير اللبناني، أن إسرائيل أحرقت آلاف الدونمات من الغابات والأراضي الزراعية، وهجرت أعدادًا هائلة من السكان بينهم آلاف المزارعين من أهم المناطق الزراعية في لبنان.
جاء ذلك في كلمة، للوزير اللبناني، ألقاها، اليوم الإثنين، عبر الـ"فيديو كونفرانس"، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات "يوم الزراعة العربي" للعام 2024، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة.
ولفت إلى أن العاصمة اللبنانية "بيروت" تقصف أكثر من 400 مرة في اليوم، وهناك 1500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال العزل، قائلًا: "إنه بينما نزرع الزيتون على مساحة الأوطان، فإن إسرائيل تزرع الموت لأطفالنا.. إننا نعيش مرحلة من أصعب مراحل تاريخنا".
وقال: إن موجة النزوح وصلت إلى مليون نازح، ولبنان يشكر كل الدول التي وقفت إلى جانبه، موضحًا أن بلاده تستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري و700 ألف لاجئ فلسطيني، وكل هؤلاء مهددون في حياتهم وقوتهم.
وتابع قائلًا: "إن لقاء اليوم ليس كبقية اللقاءات وأنه في يوم الزراعة العربي فإننا نحتاج جهودًا مضاعفة للحاق بالركب".
فيما نوه بدور منظمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" التي أطلقت استراتيجية قائمة على تلبية احتياجات المستقبل، ودعمت الزراعة بالدول العربية.