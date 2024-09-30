وزير الزراعة اللبناني: نشهد واحدة من أكبر موجات التدمير والنزوح

ولفت إلى أن العاصمة اللبنانية "بيروت" تقصف أكثر من 400 مرة في اليوم، وهناك 1500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال العزل، قائلًا: "إنه بينما نزرع الزيتون على مساحة الأوطان، فإن إسرائيل تزرع الموت لأطفالنا.. إننا نعيش مرحلة من أصعب مراحل تاريخنا".