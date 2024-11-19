"حيلة حافلات المهاجرين".. كيف ساعد حاكم تكساس "ترامب" على الفوز بالانتخابات؟

بدأت القصة في أبريل 2022، عندما وصلت أول حافلة مستأجرة من ديل ريو، تكساس، وعلى متنها 24 مهاجرًا إلى محطة يونيون في واشنطن. كانت هذه الحافلة هي الأولى في سلسلة من الحافلات التي أرسلها حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت، والتي نقلت ما لا يقل عن 119000 مهاجر إلى مدن مختلفة. كان الهدف المعلن هو لفت الانتباه إلى أزمة الحدود الجنوبية، لكن العديد من النقاد اتهموا أبوت باستخدام المهاجرين كبيادق سياسية. لقد كانت هذه الحافلات بمثابة أداة لإيصال رسالة سياسية قوية، حيث أراد أبوت تسليط الضوء على فشل إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع قضية الهجرة.