حول العالم في صورة: مظاهرات حاشدة في ألمانيا.. ما السبب؟

ضجَّت شوارع العاصمة الألمانية برلين بالمتظاهرين الغاضبين؛ إذ نظَّم الآلاف وقفات احتجاجية؛ للتنديد بارتفاع كلفة الحياة، وأسعار المنتجات الغذائية، والإيجارات.. وللمطالبة بفرض ضرائب على الأكثر ثراءً؛ لمواجهة التضخم والأزمة الاقتصادية الراهنة.
وظهر في صورة متداوَلة آلاف من المحتجين، الذين رفعوا لافتات حملت شعارات يسارية، مثل "إعادة التوزيع"، و"النظام يعطي الأولوية للربح على حساب الناس"، و"نزع الملكية للمنفعة العامة هي نصف الطريق".. وغيرها من الشعارات اليسارية المطالبة بالتدخل لفرض المساواة والعدالة الاجتماعية.
وقالت الشرطة والمنظمون إن ما لا يقل عن 3 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج الذي نُظم على خلفية ارتفاع التضخم الناجم جزئيًّا عن الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي أضرت بإمدادات الطاقة والغذاء.
وتعيش ألمانيا كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي على وقع أزمة تضخم غير مسبوقة؛ إذ بلغت مستويات التضخم أعلى مستوى لها منذ 70 عامًا؛ وذلك بعد أن وصلت إلى 10.4%، بحسب تقارير اقتصادية وإعلامية.
كما ارتفعت أسعار الطاقة في ألمانيا في أكتوبر 2022 بنسبة 43٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من المستوى المتوسط، وأظهرت زيادة بنسبة 20.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.