حول العالم في صورة: مظاهرات حاشدة في ألمانيا.. ما السبب؟

وظهر في صورة متداوَلة آلاف من المحتجين، الذين رفعوا لافتات حملت شعارات يسارية، مثل "إعادة التوزيع"، و"النظام يعطي الأولوية للربح على حساب الناس"، و"نزع الملكية للمنفعة العامة هي نصف الطريق".. وغيرها من الشعارات اليسارية المطالبة بالتدخل لفرض المساواة والعدالة الاجتماعية.