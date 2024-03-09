رئيس المخابرات الأمريكية ونظيره الإسرائيلي يبحثان الإفراج عن المحتجزين في غزة

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" التقى نظيره الأمريكي بيل بيرنز أمس في إطار الجهود لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
وأضاف المكتب في بيان بأن إسرائيل لا تزال تتواصل مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق، لكن حماس "لا تبدي اهتمامًا، وتسعى إلى إشعال المنطقة خلال شهر رمضان".
وجددت حركة "حماس" أمس بالتشدد على أنها لن تتنازل عن مطالبها بشأن وقف نهائي لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، ووقف الحرب على غزة، قبل أي صفقة تبادُل للمحتجزين.