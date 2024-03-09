رئيس المخابرات الأمريكية ونظيره الإسرائيلي يبحثان الإفراج عن المحتجزين في غزة

وجددت حركة "حماس" أمس بالتشدد على أنها لن تتنازل عن مطالبها بشأن وقف نهائي لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، ووقف الحرب على غزة، قبل أي صفقة تبادُل للمحتجزين.