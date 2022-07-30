التيار الصدري يعلن اعتصامًا مفتوحًا بالبرلمان العراقي

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر من العام الماضي، فبعدما فشل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تشكيل حكومة، أمر نوابه البالغ عددهم 73 نائبًا بالاستقالة، وحل مكانهم مرشحون عن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية المناهضة للصدر والمقربة من إيران.