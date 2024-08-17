فرنسا وبريطانيا: الشرق الأوسط أقرب للحرب أكثر من أي وقت مضى

كما كشفوا أن مقترحًا جديدًا طُرح على الطاولة بهدف سد الثغرات، لافتين إلى أن الأجواء إيجابية؛ علمًا بأن بعض القياديين في حركة حماس أشاروا إلى أن الأجواء الإيجابية التي تحاول الإدارة الأمريكية نشرها "واهمة". وأكد أحد قياديي الحركة أن المقترح الأمريكي يحمل شروطًا وتعديلات إسرائيلية جديدة لم تُطرح في محادثات يوليو الماضي، التي ناقشت خطة أعلنها بايدن يوم 27 مايو. ونصت حينها على ثلاث مراحل تشمل وقفًا للنار، وانسحابًا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة، وإدخال مساعدات، وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.