للمطالبة باستقالة حكومة نتنياهو.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب

وتم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال، خلال وقف إطلاق النار القصير الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر، مقابل إطلاق سراح النساء والقاصرين الفلسطينيين الذين تسجنهم إسرائيل.