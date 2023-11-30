قادة العالم يناقشون تسريع تدابير حماية الأرض في مؤتمر المناخ 2023

وتقول الأمم المتحدة والإمارات، الدولة المستضيفة، إن هذه المحادثات ستكون الأهم من نوعها منذ مؤتمر باريس في 2015، عندما اتفقت الدول المشاركة على خفض انبعاث الغازات الدفيئة إلى ما دون درجتين مئويتين، منذ العصر الصناعي، أو ربما إلى مستوى أكثر سلامة وهو 1.5 درجة مئوية.