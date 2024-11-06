"سأعزله في ثانيتين".. 41 قرارًا تعهد ترامب باتخاذها في يومه الأول بالسلطة

وأضاف في حلقة "بودكاست" أن "ما أريد أن أفعله وما سأفعله هو أنك عندما تتخرج في الجامعة فيجب أن تحصل تلقائيًا كجزء من شهادتك على بطاقة خضراء للبقاء في البلاد"، مضيفًا "يتخرج المرء على رأس الدفعة ولا يستطيع حتى عقد صفقة مع الشركة، لأنه غير قادر على البقاء في البلاد، هذا سينتهي في اليوم الأول".