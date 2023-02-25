الأمن التركي يقبض على 4 من عناصر "الكردستاني" خططوا لتنفيذ عملية إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم السبت القبض على "إرهابية"، تنتمي إلى تنظيم اتحاد مجتمعات كردستان، التابع لحزب العمال الكردستاني المصنف تنظيم إرهابيًّا، و3 آخرين، في عملية أمنية نُفّذت في ولاية كونيا وسط البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أن الإرهابية غولدلان بباك، التي تحمل الاسم الحركي "إكسويزا ليلاو"، وعملت في صفوف اتحاد مجتمعات كردستان في إيران قبل قدومها إلى تركيا، كانت تعد لتنفيذ عمل إرهابي على غرار التفجير الإرهابي الذي نفَّذته الإرهابية أحلام البشير في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة 81 آخرين.
وأضافت بأن فِرق مكافحة الإرهاب قبضت على الإرهابية وهي مختبئة بمنزل في منطقة مرام في كونيا في عملية أمنية، نفَّذتها الخميس الماضي، وضبطت بحوزتها مسدسًا وطلقاته، ومواد تُستخدم في صناعة القنابل.
وأوضحت أن المعلومات كشفت عن أن الإرهابية "بباك" كانت تعمل في صفوف اتحاد مجتمعات كردستان التابع للعمال الكردستاني في إيران، ودخلت تركيا العام الماضي من أجل تنفيذ عمل إرهابي.