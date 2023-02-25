الأمن التركي يقبض على 4 من عناصر "الكردستاني" خططوا لتنفيذ عملية إرهابية

وذكرت الوزارة في بيان أن الإرهابية غولدلان بباك، التي تحمل الاسم الحركي "إكسويزا ليلاو"، وعملت في صفوف اتحاد مجتمعات كردستان في إيران قبل قدومها إلى تركيا، كانت تعد لتنفيذ عمل إرهابي على غرار التفجير الإرهابي الذي نفَّذته الإرهابية أحلام البشير في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة 81 آخرين.