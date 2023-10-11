واشنطن : نعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات

وكتبت وزارة الصحة على صفحتها على الفيسبوك: "ما لا يقل عن 60 % من الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال".هذا وقُتل أكثر من 30 شخصًا وجُرح المئات من جراء مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ليل الثلاثاء وحتى فجر اليوم التالي، على ما أفاد مسؤول في حكومة حماس الأربعاء.