فرنسا تدعو رعاياها في إيران إلى مغادرة البلاد "في أقرب الآجال"

في تحديث لنصائح السفر، نشرته على موقعها الإلكتروني، دعت الخارجية الفرنسية الجمعة مواطنيها الذين "يزورون إيران إلى مغادرة البلاد في أقرب الآجال؛ نظرًا لمخاطر الاعتقال التعسفي التي يُعَرّضون أنفسهم لها".