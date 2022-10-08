فرنسا تدعو رعاياها في إيران إلى مغادرة البلاد "في أقرب الآجال"

في تحديث لنصائح السفر، نشرته على موقعها الإلكتروني، دعت الخارجية الفرنسية الجمعة مواطنيها الذين "يزورون إيران إلى مغادرة البلاد في أقرب الآجال؛ نظرًا لمخاطر الاعتقال التعسفي التي يُعَرّضون أنفسهم لها".
كما حذرت الوزارة من أن "قدرة السفارة الفرنسية في طهران على توفير الحماية القنصلية للمواطنين الموقوفين أو المحتجزين في إيران مقيدة للغاية".
"جميع الزوار الفرنسيين -بمن فيهم مزدوجو الجنسية- مُعَرّضون لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة".. هكذا كتبت الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني بخصوص نصائح السفر إلى إيران. وأشارت إلى أنه "في حال الاعتقال أو الاحتجاز؛ فإن احترام الحقوق الأساسية وسلامة الأشخاص ليس أمرًا مضمونًا".