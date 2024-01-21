اختفت عن شاشات الرادار ثم تحطمت في أفغانستان.. تفاصيل جديدة عن "الطائرة الروسية"

كشفت معلومات جديدة، أن الطائرة الهندية التي سقطت في أفغانستان، تحطمت في منطقة جبلية بولاية بدخشان؛ بسبب عطل فني، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول طراز الطائرة أو العدد التقديري للأشخاص الذين كانوا على متنها.