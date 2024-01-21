اختفت عن شاشات الرادار ثم تحطمت في أفغانستان.. تفاصيل جديدة عن "الطائرة الروسية"

كشفت معلومات جديدة، أن الطائرة الهندية التي سقطت في أفغانستان، تحطمت في منطقة جبلية بولاية بدخشان؛ بسبب عطل فني، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول طراز الطائرة أو العدد التقديري للأشخاص الذين كانوا على متنها.
وقال المسؤول في قسم الثقافة والإعلام في المنطقة التي تحطمت بها الطائرة "ذبيح الله أميري": "تحطمت طائرة لكن موقعها لم يتحدد بعد".
وتابع: "أبلَغَنَا قرويون بوقوع الحادث في الولاية المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان، وأرسلنا فريق طوارئ إلى الموقع لكنه لم يصل بعد".
وأشار إلى أن منطقة الحادث تقع "على مسافة حوالى 8 ساعات برًّا" من عاصمة الولاية فايز آباد".
ووفق "فرانس برس" أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن الطائرة من طراز Falcon 10 والتي اختفت عن شاشات الرادار في أفغانستان، تابعةٌ لمجموعة "أثليتيك غروب" الروسية، وكان على متنها 6 أشخاص، 4 منهم من أفراد الطاقم.
كما أكدت أن الطائرة كانت في رحلة طبية متجهة إلى موسكو عبر طشقند.