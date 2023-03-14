العالم
روسيا: أهدافنا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة العسكرية
"بيسكوف" أشار إلى الموقف الحالي لكييف
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم "الثلاثاء": "إن موقف كييف يعني أن أهداف روسيا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة العسكرية".
وأضاف "بيسكوف": "علينا أن نحقّق أهدافنا، وهذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية في الوقت الراهن؛ بسبب الموقف الحالي لنظام كييف"؛ بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن وكالات أنباء رسمية روسية.
وأعلنت روسيا مرارًا أنها تقاتل من أجل "تحرير" المتحدثين بالروسية في دونباس بشرق أوكرانيا؛ مما وصفته بـ"النظام النازي الجديد الحاكم في كييف".