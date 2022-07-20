روسيا وإيران في سوريا.. تقاطُع مصالح في العلن وصراع مرير على النفوذ في الخفاء

ولا يقتصر تعارض المصالح بين روسيا وإيران على ما سبق فحسب، فيمتد الاختلاف بينهما إلى الموقف من "إسرائيل"، التي ترى روسيا أنها لا تمثل خطورة على مصالحها في سوريا، في حين حولت إيران سوريا إلى ساحة للمواجهة مع "إسرائيل"، التي لا تتواني عن قصف كل المواقع العسكرية السورية، التي تواجد فيها إيران ومليشياتها، دون أن تُصدِر روسيا ما ينم عن عدم رضاها من الهجمات الإسرائيلية، وليس مجافاة لحقائق الواقع القول، بأن التنافس على المصالح بين روسيا وإيران وصل حالياً إلى حد استغلال كل منهما للظروف الدولية، التي تعاني منها الدولة الأخرى في تعظيم مكاسبها، وقد بدا ذلك جلياً في اشتراط روسيا على إيران الحصول على ضمانات مكتوبة لمواصلة التعاون معها، بعد تشديد أمريكا العقوبات على إيران.