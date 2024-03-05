أوكرانيا تعلن استهداف سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود

أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم (الثلاثاء)، أن طائرات مسيرة أوكرانية، ألحقت أضراراً بسفينة دورية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي قبالة شبه جزيرة القرم.
وأوضحت الاستخبارات عبر تطبيق "تليجرام"، إن وحدتها الخاصة "المجموعة 13" هاجمت سفينة دورية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي سيرجي كوتوف، بالقرب من مضيق كيرتش، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أنه نتيجة لضربة بطائرات بحرية مسيرة تعرضت السفينة الروسية سيرجي كوتوف لأضرار في المؤخرة والميمنة وجوانب السفينة.
وبيّنت أن قيمة السفينة تبلغ نحو 65 مليون دولار.
من جانبه، قال أندريه ييرماك كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على "تليجرام": "إن أسطول البحر الأسود الروسي هو رمز للاحتلال. ولا يمكن أن يكون في شبه جزيرة القرم الأوكرانية"، في إشارة واضحة إلى الهجوم.