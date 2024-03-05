أوكرانيا تعلن استهداف سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود

من جانبه، قال أندريه ييرماك كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على "تليجرام": "إن أسطول البحر الأسود الروسي هو رمز للاحتلال. ولا يمكن أن يكون في شبه جزيرة القرم الأوكرانية"، في إشارة واضحة إلى الهجوم.