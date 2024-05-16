"البديوي": أهمية كبرى لقمة البحرين لما تمر به المنطقة من أزمات وتطورات غير مسبوقة

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي: "إن القمة العربية الـ33 التي تستضيفها مملكة البحرين، لها أهمية كبيرة نظرًا لما تمر به المنطقة من أزمات وتطورات غير مسبوقة، وخاصةً الأوضاع الكارثية في غزة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الملفات والقضايا العربية".