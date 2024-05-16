"البديوي": أهمية كبرى لقمة البحرين لما تمر به المنطقة من أزمات وتطورات غير مسبوقة

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي: "إن القمة العربية الـ33 التي تستضيفها مملكة البحرين، لها أهمية كبيرة نظرًا لما تمر به المنطقة من أزمات وتطورات غير مسبوقة، وخاصةً الأوضاع الكارثية في غزة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الملفات والقضايا العربية".
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ33، برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، وبمشاركة عددٍ من زعماء وقادة وممثلي الدول العربية.
وأعرب الأمين العام عن تطلعاته الواثقة بأن تسهم القمة العربية الـ33 في تطوير وتقوية العلاقات العربية وزيادة التضامن والتكاتف بينهم لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار، وزيادة العمل العربي الجماعي المشترك، والتعاون في جميع المجالات.
وأشار إلى أن هذه القمة تعقد في ظل الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية غير المسؤولة ضد الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه التحديد؛ مما يتطلّب منا جميعًا العمل المشترك لحث المجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته ومنظماته لوقف الانتهاكات الخطيرة والتصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة.
وأكد مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.