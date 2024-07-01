التشبث بالأرض شعار الأهالي.. الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 227!

وهذه هي المرة الخامسة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام ومساكن أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 11 مرة عام 2023، و15 مرة عام 2022، و14 مرة عام 2021، لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.