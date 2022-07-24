أعمال غير ودية.. 3 أقاليم جدد تدفعهم روسيا لـ"قائمة الدول غير الصديقة"

في السابق، كانت القائمة تضم 48 دولة ومنطقة غير صديقة: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، وأستراليا، وألبانيا، وأندورا، وأيسلندا، وكندا، وليختنشتاين، وميكرونيزيا، وموناكو، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وسان مارين، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وسويسرا، واليابان، وسنغافورة، وتايوان، و27 دولة في الاتحاد الأوروبي.