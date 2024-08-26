مواصلًا التحريض على الأقصى.. "بن غفير": أريد إقامة كنيس بالمسجد وجبل الهيكل

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إنه يريد إقامة كنيس في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.
وأضاف "بن غفير" لإذاعة جيش الاحتلال: "لو تمكنت من القيام بما أريد، لأقيم كنيس أيضًا في جبل الهيكل"، وسياستي هي أن بإمكان اليهود الصلاة في المسجد الأقصى.
وتابع وفق وكالة "وفا" للأنباء: "الحكومة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، هناك قانون متساوٍ بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسًا هناك".
وتعتبر هذه التصريحات لـ"بن غفير" الأولى التي يتحدث فيها عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في الأقصى.
وتزامنت تصريحات "بن غفير" مع إقدام مزيد من المستعمرين على أداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال.
وأثارت الاقتحامات المتكررة من جانب "بن غفير" وتصريحاته عن السماح لليهود بالصلاة في الأقصى، ردود فعل منددة في العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.
ومنذ توليه منصبه في ديسمبر 2022، اقتحم "بن غفير" الأقصى مرارًا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.