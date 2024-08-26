مواصلًا التحريض على الأقصى.. "بن غفير": أريد إقامة كنيس بالمسجد وجبل الهيكل

وتعتبر هذه التصريحات لـ"بن غفير" الأولى التي يتحدث فيها عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في الأقصى.