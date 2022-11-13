هجوم إسطنبول انتحاري.. نفَّذته امرأة وخلف 6 قتلى و81 مصابًا

كشفت وسائل إعلام تركية مساء اليوم الأحد أن الهجوم الذي استهدف شارع الاستقلال في إسطنبول، وخلف 6 قتلى و81 مصابًا، بحسب آخر حصيلة، جروح اثنين منهم بالغة، نفَّذته امرأة انتحارية، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أدروغان قد أعلن في وقت سابق أن امرأة شاركت في انفجار وقع في منطقة تقسيم.
وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب الانفجار: "إن التحقيقات الأولية تُظهر تورُّط امرأة في الانفجار الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 53 آخرين في منطقة تقسيم الحيوية وسط إسطنبول".
وأضاف الرئيس التركي: "سلطاتنا المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الغادر، والجهات التي تقف وراءه".
وذكرت وسائل إعلام تركية أن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقًا في عمل إرهابي على خلفية الانفجار.