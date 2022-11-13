هجوم إسطنبول انتحاري.. نفَّذته امرأة وخلف 6 قتلى و81 مصابًا

كشفت وسائل إعلام تركية مساء اليوم الأحد أن الهجوم الذي استهدف شارع الاستقلال في إسطنبول، وخلف 6 قتلى و81 مصابًا، بحسب آخر حصيلة، جروح اثنين منهم بالغة، نفَّذته امرأة انتحارية، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".